Meio Ambiente 25/08/2021 18:17 MT: PF, Força Nacional e Ibama realizam ação de repressão ao desmatamento em Terra Indígena Nesta quarta-feira (25/08), a Polícia Federal com o apoio da Força Nacional e Ibama, realizaram ação de repressão ao desmatamento na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo. Durante o deslocamento para terra indígena, um veículo que trafegava no local, incorporou ao comboio da fiscalização e adentrou ás proximidades da área a ser fiscalizada, devido a atitude suspeita, o veículo foi abordado pelos policiais. Os ocupantes do veículo informaram que estavam trabalhando em uma região de manejo florestal, fora da terra indígena. Ao averiguar o local, foi constatado um carregamento de madeira que aparentemente estava em situação regular. A PF possui tecnologia de monitoramento (Sistema PLANET-SCCON) que identifica focos de desmatamento com precisão. Com esses dados, ocorrem as incursões policiais para averiguar a real situação, mesmo em regiões de difícil acesso, confirmando o compromisso da instituição na prevenção e combate aos crimes ambientais. A Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo fica localizada no município de Colniza/MT. A área é habitada por um grupo indígena autônomo (também chamado de isolado), que vive na floresta, sem relações diretas com a sociedade nacional, sofrendo ameaças de madeireiros que atuam na região.

