Meio Ambiente 27/08/2021 09:25 Assessoria | Secom-MT Fake News: Imagens de animais mortos em incêndios florestais não são em Mato Grosso Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso não possui registro de ocorrência de óbitos de animais silvestres queimados Foto: Reprodução O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) esclarece que se trata de fake News imagens de animais mortos no incêndio florestal que atinge o município de Dom Aquino, em Mato Grosso, desde a última quinta-feira (19.08). As imagens, que circulam nas redes sociais, na verdade foram registradas pelos bombeiros de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (23.08), durante incêndio no município de Bela Vista (317 km de Campo Grande). Os militares do Comando Regional Bombeiro Militar - II, que trabalham no combate às chamas, em Dom Aquino, não acharam nenhum animal morto ou realizaram salvamento de algum bicho machucado pelo fogo.

