Meio Ambiente 02/09/2021 15:56 Sema de Sinop resgata dois filhotes de onças-pintadas encontrados em área rural particular Os filhotes foram levados à UFMT Campus Sinop para a realização de exames e as devidas providências Dois filhotes de onças-pintadas foram resgatados pela diretoria descentralizada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) de Sinop, nesta quarta-feira (01.09). Os animais foram encontrados debilitados em uma propriedade rural particular de Juara (a 694 km de Cuiabá) por um funcionário da fazenda. O proprietário entrou em contato com a equipe da Sema, que realizou a retirada adequada dos animais. O transporte foi feito pelo veículo da Secretaria acompanhado por residentes da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Campus Sinop, do setor especializado nos cuidados de animais silvestres. Os animais foram levados à UFMT para a realização de exames, alimentação e tratamento. A onça-pintada é uma das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção Orientação para o resgate de animais silvestres A Sema recomenda que em casos de atropelamentos de animais silvestres, ou de encontrar animais silvestres em áreas urbanas, é indicado procurar os órgãos responsáveis para o resgate. Alguns desses animais oferecem riscos, especialmente quando machucados. Para resgate de animais, a orientação é o contato com os Bombeiros pelo 193, ou ligar para o número 190 da Polícia Militar. Em caso de dúvida, fale com a Coordenadoria de Fauna: (65) 3613-7291.

