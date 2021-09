Meio Ambiente 17/09/2021 09:01 Batalhão Ambiental prende motoristas e apreende madeira ilegal em Marcelândia Em operação de fiscalização, policiais do Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar prenderam dois motoristas de caminhão e apreenderam cerca de 30 m³ de madeira ilegal, na quarta-feira (15.09), em Marcelândia. Os suspeitos foram multados e conduzidos para a Delegacia. Durante a operação, os policiais realizaram abordagem e checagem de veículos na Rodovia MT 320. Durante as fiscalizações, a PM apreendeu dois caminhões que transportavam madeira extraída ilegalmente na região. Com os dois suspeitos, a PM localizou cargas de madeira bruta em toras sem a documentação legal necessária para o transporte. Na ação, os policiais apreenderam cerca de 30 m³ de madeiras das espécies Cambara, Garapeira, Amescla, Angelim Pedra e Champanhe foram apreendidos com os dois suspeitos. A PM aplicou uma multa total de R$ 7.878,70 e conduziu os dois suspeitos para Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

