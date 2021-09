Meio Ambiente 21/09/2021 16:01 Prefeitura de Alta Floresta anuncia novo cronograma de coleta de folhas. Foto: arquivo Nativa News A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da direção de cidades, dará continuidade a partir de segunda-feira, 27 a coleta de lixo seco, ou seja, as folhas e as gramas, desde que as mesmas estejam ensacadas. O cronograma será disponibilizado para a população com antecedência para que os munícipes possam se organizar e o trabalho fluir da melhor forma possível para todos. Segue cronograma. Dias Bairros 27, 28 e 29 de Setembro Panorama, Renascer, Primavera, Jardim das Oliveiras, Buritis, Parque dos lagos, Oitis, Universitário, e Residencial das Mangueiras. 30 de Setembro, 1 e 4 de Outubro Araras e Boa Nova (1, 2 e 3) 05, 06 e 07 de Outubro Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário, Cidade Bela e Jardim Imperial 08, 11 e 13 de Agosto Cidade Alta, Norte 1 e 2, Bom Pastor, Jardim Guaraná 1 e 2 e Jardim das Flores 14, 15 e 18 de Outubro Flamboyant, Boa Vista, Parque das Nações, Boa Esperança, Vila Nova e Vila Rica 19, 20 e 21 de Outubro Bom Jesus, Novo Horizonte, Jd Perimetral, Sol Nascente, Camélias, Res. dos Ypes, Jd. Begônias, Parque dos Lagos, Amarilis, Florata e Rosa dos Ventos. 22, 25 e 26 de Outubro Avenidas e bairros da região central.

