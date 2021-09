Meio Ambiente

O Miss Universo Brasil Mato Grosso contará com 10 candidatas, entre 18 e 26 anos, à coroa e acontece no próximo dia 10 de outubro. O concurso, sob a organização de Warner Willon, será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso e contará com a presença da Miss Universo Brasil 2017 Monalisa Alcântara e o Mister Brasil Hendson Baltazar.



“O evento vai acontecer a partir das 19h respeitando todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS) ”, afirmou o organizador. A vencedora do concurso deve receber uma bolsa de estudos, a faixa e a coroa.



Durante a semana que antecede o evento, as candidatas terão uma rotina agitada, com ensaios, sessões de fotos, jantares com personalidades mato-grossenses e provas preliminares. Além da beleza, as candidatas também esbanjam simpatia e elegância.



As 10 finalistas são de Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Sorriso, Água Boa, Distrito de Vila Operária, Rondonópolis, Jaciara, Diamantino e Nossa Senhora do Livramento. A vencedora garante vaga no 67ª Miss Brasil 2021, o principal concurso no país, que teve como última vencedora mato-grossense Jackeline Oliveira, 20 anos, eleita em 2013.



O Miss Mato Grosso é uma tradição que completou 65 anos em 2020. A primeira edição foi realizada em 1955 e há 32 anos está sob responsabilidade de Warner Willon e sua equipe. Nessas três décadas, o coordenador se orgulha de já ter feito três mato-grossenses serem escolhidas as mulheres mais bonitas do Brasil. A última delas, Jakelyne Oliveira ficou em quinto lugar no Miss Universo 2013.



“Sempre trabalhamos qualidade, seletividade e tradição na seleção de nossas candidatas, por isso sempre tivemos excelentes resultados e vitórias. Mato Grosso sempre foi muito bem representado nos maiores concursos de misses que existem no Brasil e no mundo”, ressalta o coordenador do concurso.



História do concurso



O primeiro evento oficial, ocorrido em 1954, foi vencido pela baiana Martha Rocha. Com o passar dos anos, 15 estados diferentes conseguiram emplacar suas representantes como a mais bela da nação. Em Mato Grosso foram três candidatas que conseguiram esse feito.



A Miss de Barão de Melgaço, Márcia Oliveira, 21 anos, natural do Rio de Janeiro, foi a primeira representante de Mato Grosso a se tornar Miss Brasil, em 1985. Já em 2000, Mato Grosso teve mais uma candidata vencedora do Miss Brasil, desta vez foi Josiane Kruliskoski, Miss Sinop, 19 anos, natural de Catanduvas, Paraná.

A última a alcançar o posto de Miss Brasil foi Jakelyne Oliveira, 20 anos, eleita em 2013. A jovem natural de Rondonópolis representou sua cidade na competição regional, sendo a primeira Miss que realmente nasceu em Mato Grosso a ganhar o concurso nacional. Ela ficou em 5º lugar no Miss Universo realizado em Moscou, Rússia.