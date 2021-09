Meio Ambiente 27/09/2021 17:33 Filhotes de onça-pintada e lobo-guará embarcam para Zoológico de Brasília Animais resgatados foram recebidos pela Sema-MT, passaram por atendimento médico na UFMT, e foram destinados para local adequado Foto: Divulgação Dois filhotes de onça-pintada e um de lobo-guará embarcaram em um avião rumo à Fundação Jardim Zoológico de Brasília na tarde desta segunda-feira (27.09). O envio dos animais para o local adequado faz parte do protocolo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e encerra o atendimento dos animais em Mato Grosso. Os animais foram alocados em uma parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), por terem sido resgatados ainda filhotes, e não possuírem capacidade de sobrevivência na natureza para a soltura no habitat natural. As onças haviam sido resgatadas pela Sema-MT em uma fazenda em Juara. Eles estavam debilitados quando foram encontrados e passaram por reabilitação na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Sinop. O lobo-guará foi resgatado perto de Cáceres, em uma região de queimada, onde a mãe não foi encontrada. "Como todo animal resgatado em área queimada, ele foi enviado para a UFMT para a realização de exames, e não foram encontradas alterações no pulmão e nem queimaduras. Após isso, foi para o CEMPAS até ter a destinação correta", explica o gerente de Fauna da Sema-MT, Fernando de Siqueira.

O Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres (CEMPAS) da UFMT cuidou do filhote de lobo-guará até a sua destinação final.

