Meio Ambiente 29/10/2021 16:23 Homem é preso após receber encomenda de aranhas via Correios Policiais do Batalhão de Proteção Ambiental prenderam um homem de 32 anos por maus-tratos a animais silvestres, na quinta-feira (28.10), em Cuiabá. O suspeito foi pego recebendo uma encomenda contendo frascos lacrados com aranhas. A equipe da Polícia Militar foi acionada para acompanhar a suposta entrega de animais silvestres via Correios, no bairro Centro- Sul. No endereço, os policiais verificaram que a caixa de papelão lacrada continha cinco frascos plásticos fechados e sem ventilação com aranhas vivas dentro. A funcionária do local, que atendeu a PM, relatou que a encomenda pertencia a um colega de trabalho. Os policiais foram até o suspeito, que confirmou que havia comprado os animais pela internet. As aranhas estavam sem ventilação, em recipientes pequenos, sem alimentação e água. O suspeito recebeu voz de prisão e os animais foram apreendidos e entregue à Delegacia Especializada do Meio Ambiente ( Dema). O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil.

