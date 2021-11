Iguá prorroga prazo para inscrições em edital de projetos socioambientais

A Iguá, uma das maiores empresas de saneamento do país, prorrogou para 2 de novembro, às 23h59, o prazo de inscrições no edital de projetos socioambientais, lançado pela companhia no final de setembro, no valor de R$ 1,1 milhão. Interessados em participar da seleção podem acessar o regulamento no site www.igua.com.br/edital. A companhia realizou uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (26/10) para esclarecer as principais dúvidas relacionadas ao processo.

Os recursos serão destinados a regiões em situação de vulnerabilidade próximas às operações, nos estados do Paraná (Paranaguá), Santa Catarina (Itapoá), São Paulo (Andradina, Castilho, Palestina, Mirassol, Guaratinguetá, Piquete, Atibaia e Suzano), Mato Grosso (Cuiabá, Colíder, Canarana, Comodoro, Pontes e Lacerda e Alta Floresta) e Alagoas (Arapiraca e região).

Podem ser inscritos projetos novos ou em andamento, com foco em temas que contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: educação, meio ambiente, geração de renda, além das temáticas relacionadas à cultura, esporte, empreendedorismo, segurança hídrica e resíduos. A companhia vai selecionar iniciativas sociais que se relacionem com as frentes do plano estratégico de sustentabilidade, o SERR, que visa transformar a empresa em referência em questões ESG no Saneamento. As ações devem estar enquadradas nas leis federais de Incentivo à Cultura e ao Esporte.

Dúvidas gerais sobre o edital podem ser enviadas para o e-mail [email protected] A live realizada pela Iguá para esclarecer os principais pontos do regulamento está disponível na página da empresa no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hmtSQRxD5WI&feature=youtu.be