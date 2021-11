Meio Ambiente 20/11/2021 06:15 Sema-MT abre processo seletivo para contratação de profissionais com salários de até R$ 10 mil As inscrições podem ser realizadas entre o dia 6 e 14 de dezembro de 2021, exclusivamente pela internet Fachada Sema - Foto por: Marcos Vergueiro/Secom-MT A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) publicou nesta sexta-feira (19.11) o edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 25 profissionais de diversas áreas de atuação de nível superior. O salário ofertado é de R$ 7.143,22 para todos os cargos, exceto para a função de desenvolvedor, cujo valor é de R$ 10 mil. As inscrições podem ser realizadas entre as 10h do dia 6 de dezembro, até as 18h do dia 14 de dezembro de 2021 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet, CLICANDO AQUI. A taxa de inscrição é R$ 71. As vagas são para os perfis de administrador (1), advogado (1), agrônomo (1), biólogo (3), desenvolvedor (5), engenheiro civil (2), engenheiro florestal (4), engenheiro sanitarista (4), geólogo (4). A seleção será feita por pontuação de acordo com a experiência profissional, análise curricular e de títulos, comprovados no ato da inscrição, sem a aplicação de provas. O prazo do contrato temporário será de 24 meses, contados a partir da data de contratação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. Haverá cadastro de reserva de até três vezes o número de vagas. A lotação dos profissionais será no município de Cuiabá, mas é possível o deslocamento dentro do Estado de Mato Grosso. O processo seletivo é realizado pelo pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os profissionais contratados irão fortalecer a atuação da secretaria em diversos setores, auxiliar nas análises dos processos e na eficiência da prestação de serviços ambientais. Acesse aqui a íntega do edital publicado no Diário Oficial.

Voltar + Meio Ambiente