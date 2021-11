Meio Ambiente 23/11/2021 05:50 Sema-MT promove Webinar sobre a importância da piracema e sustentabilidade da pesca As palestras acontecerão nos dias 23 de novembro e 02 de dezembro, das 8h30 às 11h30, no canal do YouTube da Sema Webinar será transmitido pelo canal do YouTube da Sema - Foto por: Divulgação A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) promove nos dias 23 de novembro e 2 de dezembro o Webinar "A Pesca em Mato Grosso: a busca pela sustentabilidade na integração da gestão, comunidade e pesquisa". As palestras acontecem no período matutino, das 8h30 às 11h30, transmitidas ao público pelo canal do YouTube da Sema. O evento traz especialistas e autoridades para discutir o conhecimento existente sobre a Piracema, ecologia dos peixes, sistemas e a importância hídrica e os diversos impactos, além de debater sobre as políticas públicas e comunidades ribeirinhas. A participação do público é uma etapa importante para que seja possível melhorar os sistemas de manejos tradicionais de pesca, e a gestão e as políticas sobre recursos pesqueiros, a qualidade hídrica e o desenvolvimento de infraestrutura e manejo de bacias. O evento é organizado pela Superintendência de Educação Ambiental da Sema-MT. Entre os palestrantes, está o secretário Executivo Alex Sandro Marega, que apresentará o webinar focado na gestão da pesca no estado de Mato Grosso, no dia 23 de novembro. Veja a programação completa: Terça-feira (23/11) – 8h30 às 11h30

“A Gestão da Pesca no Estado de Mato Grosso” - Secretário Executivo da Sema-MT, Alex Sandro Marega

‘A importância da Piracema e a preservação dos Rios de Mato Grosso” - Prof. Dr. Dilermando Pereira Lima Junior – UFMT

“A Piracema e os pescadores: desafios e possibilidades” - Belmiro Lopes de Miranda - Presidente da Federação de Pescadores

Quarta-feira (02/12) - 8h30 às 11h30

“A importância da pesquisa científica para o monitoramento e gestão do estoque pesqueiro” - Profa. Dra. Lucia Aparecida de Fátima Mateus

“Atuação da fiscalização da SEMA na pesca” - Alan Assis Silveira - Coordenador da Fiscalização de Fauna

“A importância das colônias de pesca e sua participação nos conselhos” - Elza Basto Pereira - Representante Colônia Z2 de CACERES

Serviço Webinar “A pesca em Mato Grosso: a busca pela sustentabilidade na integração da Gestão, comunidade e pesquisa”

Data: 23 de novembro e 02 de dezembro

Horário: 08h30 às 11h30

Onde: canal do YouTube da Sema-MT

Voltar + Meio Ambiente