Meio Ambiente 25/11/2021 11:19 Folha Max Operação combate crimes ambientais no norte de MT e destrói maquinários Foto: Divulgação A Polícia Federal e o Ibama deflagraram nesta semana uma operação de combate a crimes ambientais na região Norte de Mato Grosso. A ação teve início no começo desta semana e deve prosseguir pelos próximos dias. A operação tem como objetivo coibir diversas práticas de crimes ambientais. Estão sendo visitados garimpos, madeireiras e áreas que podem estar ocorrendo desmatamento ilegal. Numa das ações, os agentes localizaram ponto de desmatamento numa terra indígena, já na cidade de Aripuanã. No local, houve apreensão e destruição de máquinas usada para a prática do crime ambiental. Segundo a PF, houve a queima de um caminhão e um trator. Também foram apreendidos outro caminhão e um carro de passeio. A operação, segundo a PF, segue sendo realizado. Além das equipes de solo, um helicóptero dá apoio aos agentes.

Voltar + Meio Ambiente