Meio Ambiente 26/11/2021 16:07 Sema-MT usa drones para fiscalizar e impedir pesca ilegal na piracema; veja vídeo As imagens aéreas contribuem para a fiscalização de locais de difícil acesso, e servem para subsidiar relatórios e flagrantes de pesca ilegal Foto: Reprodução Com o auxílio de drones, a fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) coibe a pesca ilegal durante o período proibitivo da piracema, que vai até 31 de janeiro de 2022. Pela tela do controle dos drones, os técnicos verificam nas imagens aéreas a presença de cevas, redes, pesca ilegal embarcada e desembarcada nas margens dos rios.

"O uso dos drones é um auxílio na atividade de campo, principalmente em locais de difícil acesso tanto por terra, quanto pela água, para evitar que a gente faça o esforço de chegar até o local e não ter nenhum indício de ilícito. Quando nos localizamos, registramos as imagens e damos andamento à atividade de fiscalização e abordagem presencial", explica o coordenador da Fiscalização de Fauna, Alan Assis Silveira.

As imagens registradas também vão para o relatório técnico, e são encaminhadas para a delegacia como subsídio para autuação do infrator, em caso de flagrante de delito. O drone é um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), controlado remotamente pelo piloto. A Fiscalização da Sema possui 20 drones utilizados para captar imagens aéreas e até obter flagrante de crime ambiental. A tecnologia é utilizada tanto nas operações coordenadas pela fiscalização da Sema de Cuiabá, quanto das nove regionais distribuídas pelo interior do estado, para verificação de mineração, pesca, desmatamento, entre outros. Defeso da piracema O período de defeso da piracema nos rios de Mato Grosso começou no dia 1° de outubro e vai até 31 de janeiro de 2022. Neste período, é proibida a pesca, exceto para subsistência, e retirada de peixes para pesquisa. A pesca segue proibida nos Rios de divisa até 28 de fevereiro.

Durante os primeiros 45 dias do período de defeso da piracema em Mato Grosso foram apreendidos 416 quilos de pescado, e aplicadas mais de R$ 45 mil em multas por pesca ilegal, além da apreensão de petrechos.

As multas e apreensões são resultado da fiscalização integrada entre a Sema e órgãos da Segurança Pública "Operação Sinergia Piracema", que intensificou o patrulhamento das principais bacias hidrográficas do estado. O objetivo é garantir a proteção dos rios para permitir a reprodução dos peixes e a preservação dos estoques pesqueiros. A operação integra a Sema-MT e órgãos da Segurança Pública do estado, como a Polícia Militar (PM), por meio do Batalhão de Proteção Ambiental, Delegacia Especializada de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Juizado Volante Ambiental (Juvam).

