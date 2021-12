Meio Ambiente 05/12/2021 16:21 G1 MT Ibama flagra exploração ilegal de madeira em terra indígena e assentamento em MT Cinco veículos foram apreendidos, sendo que quatro deles precisaram ser destruídos. Responsáveis pelos crimes ambientais fugiram. — Foto: Ibama-MT O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fez a apreensão de cinco veículos durante uma operação, em parceria com a Polícia Militar, contra a exploração ilegal de madeira no Parque Indígena do Xingu e na Reserva Legal do assentamento ENA, no município de Feliz Natal, a 538 km de Cuiabá. A ação contra os crimes ambientais foi realizada entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. Conforme o Ibama, no Parque Indígena do Xingu foram apreendidos dois caminhões com 30,20 metros cúbicos de itaúba em toras. Um deles precisou ser destruído por causa da fuga dos responsáveis, informou o instituto. Já no assentamento ENA, que o Ibama afirma ser alvo constante de exploração de madeira, foram apreendidos e destruídos, devido à impossibilidade de retirada do local, um caminhão com 30 dúzias de lascas de itaúba, um trator e uma moto. Os envolvidos fugiram ao perceberem a presença das equipes de fiscalização. A madeira estava sendo explorada em formato de toras e lascas para cerca. Segundo o Ibama, os valores das multas ainda estão sendo levantados. A finalização dos procedimentos para a responsabilização dos infratores deve ocorrer nesta semana.

