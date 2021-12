Meio Ambiente 13/12/2021 18:47 Fórum Planeta Campo discute os caminhos do agro sustentável com apoio da UPL Rogério Castro, CEO da UPL Brasil (Crédito: divulgação) “Este é um dia inesquecível para a UPL. E espero que seja transformador para vocês também. Estamos reunidos para a busca pela eficiência e resiliência do produtor rural e como ele pode ser a solução que o planeta precisa. Estar aqui faz parte do propósito na UPL, que é trabalhar por uma agricultura sem limites, uma agricultura sem fronteiras, conectando toda a cadeia do agro para reimaginar a sustentabilidade”. Com essas palavras, Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, abriu o Fórum Planeta Campo, iniciativa do Canal Rural, cujo tema central “Os Caminhos do Agro Sustentável” envolve a discussão, integração e fortalecimento da produção sustentável de alimentos, um dos pilares da UPL, que é patrocinadora da iniciativa com o projeto The Gigaton Challenge, que vai retirar 1 gigatonelada de CO2 da atmosfera até 2040. Assista aqui a apresentação de Rogério Castro na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=jSSGQfKgp4g O fórum reuniu cerca de 100 produtores rurais, dirigentes, especialistas, jornalistas, empresas, políticos e representantes de órgãos públicos. Entre outros, participaram os ministros Tereza Cristina (Agricultura) e Joaquim Leite (Meio Ambiente), o deputado Sergio Souza (presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária), Itamar Borges (secretário da Agricultura de São Paulo). Os compromissos do Brasil na COP 26, realizada na Escócia no início de novembro, foram temas recorrentes, assim como os desafios do país para o futuro. Um deles refere-se ao desmatamento ilegal, que “tem de ser zero”, disse a ministra Tereza Cristina. “Compromissos também geram oportunidades”, ela completou. O ministro Joaquim Leite assinalou que o Brasil saiu de pé da COP 26, com a apresentação de “um plano arrojado”. Ele também destacou a diversidade e a preocupação ambiental do país. O fórum foi assistido por centenas de milhares de expectadores pelo Canal Rural e mídias sociais da emissora. Foram quatro painéis: COP 26: Os Compromissos do Agro, Pecuária Sustentável na Prática, Baixo Carbono: o Protagonismo da Agricultura e Transformação Social por Meio da Sustentabilidade. Carlos Pellicer, COO da UPL global, participou da parte final do evento, destacando que o desafio ambiental é de todos e a UPL está fazendo sua parte, com várias iniciativas, incluindo o projeto Gigaton Challenge. “Não importa quem emite mais gases de efeito estufa, só temos um planeta para cuidar”, disse Pellicer. Ele destacou o propósito OpenAg, com foco na sustentabilidade e na inovação aberta, e reforçou que a chave da transformação está na comunicação, que tem de ser “adequada, com os olhos no consumidor. É preciso saber o que ele espera e atender às suas exigências”. O COO da UPL terminou sua participação enfatizando a necessidade de trazer os pequenos produtores para a discussão ambiental. “Precisamos ajudá-los, levar boas práticas e também proporcionar uma fonte adicional de renda, a partir da venda de créditos de carbono”. Assista aqui a apresentação de Carlos Pellicer na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=S7Dbc7A16CQ O fórum Planeta Campo é parte do projeto do mesmo nome do Canal Rural, do qual a UPL é patrocinadora e inclui programa diário de televisão e intensa presença digital, reforçando a mensagem da produção sustentável com respeito às pessoas e ao planeta.

