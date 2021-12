Meio Ambiente 17/12/2021 14:44 g1 MT Ibama incendia maquinários que eram usados em exploração ilegal de madeira em MT Foto: Ibama O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) incendiou maquinários flagrados em exploração ilegal de madeira na Terra Indígena do Xingu, no norte de Mato Grosso. Os fiscais do Ibama incendiaram duas pás carregadeiras, um trator e um caminhão que foram flagrados em desmatamento ilegal. A operação do Ibama foi na Terra Indígena do Xingu. O trabalho começou na segunda-feira e terminou nessa quinta-feira (16). Em novembro, uma nova fase da Operação Ajuricaba contra crimes ambientais foi deflagrada pelo Ibama e Polícia Federal e teve como alvos os garimpos ilegais, extração de madeira em terras indígenas e madeireiras com atuação ilegal. Eles flagraram o desmatamento ilegal em uma terra indígena, em Aripuanã. Foram queimados um caminhão e um trator e apreendidos outros dois maquinários.

Voltar + Meio Ambiente