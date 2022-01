Meio Ambiente 18/01/2022 11:53 Batalhão Ambiental e Juvam apreendem 98 quilos de pescado ilegal no Rio Paraguai Além do pescado, os policiais apreenderam uma embarcação, motor e redes utilizados para a pesca ilegal Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam 98 quilos de pescado irregular, na madrugada desta terça-feira (18.01), no Rio Paraguai, em Cáceres. A ação, que teve apoio do Juizado Volante Ambiental (Juvam), também resultou na apreensão de uma embarcação de cinco metros, um motor e duas redes utilizadas para a pesca ilegal. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 02h30, uma denúncia anônima informou que havia dois homens em uma embarcação, realizando pesca predatória com auxílio de redes, no Rio Paraguai. Foi solicitado apoio do Juvam e durante a fiscalização, os suspeitos visualizaram as equipes policiais e fugiram pelo rio, ignorando as ordens de parada. Em determinado momento, os suspeitos abandonaram a embarcação ligada e pularam no rio, fugindo por uma região de mata, não sendo localizados. A equipe policial conseguiu parar o barco e encontraram sete pintados, pesando 65 kg; um cachara de sete kg; dois jaús, pesando 18 kg; e quatro pacus, pesando oito kg. A maioria dos peixes estavam fora de medida para pesca. Os policiais apreenderam ainda a embarcação utilizada pelos suspeitos, o motor do barco, duas redes de arrasto de 130 metros e um tanque de combustível de 25 litros. Todo o material foi encaminhado para a 1º Cia Independente de Polícia Militar e Proteção Ambiental, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

