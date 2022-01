Meio Ambiente 24/01/2022 15:54 Três homens são presos por extração ilegal de madeira em MT Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu três homens pelos crimes ambientais de extração e comércio ilegal de madeiras, na cidade de Nova Maringá, na manhã desta segunda-feira (24.01). Na ação, os policiais apreenderam duas motosserras e localizaram um trator, utilizado nos crimes. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 08h30, a equipe policial foi acionada para verificar uma movimentação de veículos entrando e saindo de uma mata às margens da rodovia MT-488. No local, os policiais encontraram uma área aberta há cerca de 300 metros da pista e viram toras de madeiras cortadas, além de duas motosserras e um trator. Em diligências, os três suspeitos foram localizados dentro de um veículo e um deles se apresentou como dono da área onde ocorria a extração de madeira. O segundo suspeito abordado disse que realizava o corte das árvores, enquanto o terceiro suspeito se apresentou dizendo que teria negociado a compra das madeiras pelo valor de R$ 20.000,00. Questionados sobre as autorizações, os homens confessaram que não possuíam documentação para extração e comercialização das madeiras. Diante dos fatos, todos os três suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de São José do Rio Claro para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

