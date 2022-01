Meio Ambiente 31/01/2022 15:23 Sema-MT realiza soltura de 150 pássaros de espécie amazônica apreendidos em transporte ilegal Soltura de pássaros feita pela Sema-MT - Foto por: Sema Cerca de 150 aves foram devolvidas a natureza pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) na última quarta-feira (26.01). Os pássaros, da espécie amazônica canário-da-terra (Sicalis flaveola), foram resgatados durante uma operação da Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) na quinta-feira (20.01). Os animais estavam muito debilitados devido à condição em que foram encontrados, em gaiolas compactas, que não acomodavam as aves de forma correta, o que ocasionou a morte de ao menos 50 animais resgatados. Antes da soltura, os pássaros sobreviventes passaram por uma avaliação veterinária e receberam o atendimento necessário, em um viveiro com capacidade de acomodar todas as aves até que pudessem serem soltos em um local apropriado. Os animais foram soltos na Bacia Amazônica em área de campo aberto e semiaberto. De acordo com a Coordenadora de Fauna da Sema-MT, Neusa Arenhart, que realizou a soltura, o bioma escolhido é ideal para garantir a sobrevivência da espécie. “São pássaros de hábitos alimentares voltados para sementes e grãos. A soltura levou em consideração disponibilidade de gramíneas e com presença de mata e água. Nós consideramos que a soltura obteve sucesso, pois as aves se distribuíram na região e agora estão em liberdade para seguir o seu caminho”, pontua. A Polícia Civil flagrou os animais sendo transportados em um bagageiro de um ônibus de transporte interestadual, no dia 20 e janeiro, na rodoviária de Cuiabá. Um suspeito de 58 anos foi detido pelo crime.

Voltar + Meio Ambiente