Polícia 07/02/2022 18:47 PRF apreende cocaína em ação conjunta com o GEFRON No dia de hoje (07.02), no município de Várzea Grande/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em operação conjunta com o Grupo Especializado de Fronteira (GEFRON) abordou um veículo de cor prata, conduzido por um homem de 34 anos. Durante o procedimento de fiscalização, o condutor foi indagado sobre o destino e motivo da viagem, não soube repassar as informações entrando em contradição em diversos momentos, apresentando demasiado nervosismo. Diante da situação, a equipe da PRF elevou o nível de suspeita, que prontamente decidiu realizar uma busca mais detalhada no veículo, momento em que foi encontrado em um compartimento oculto, 15 tabletes de drogas, totalizando 15,7 kg de cocaína. Ao ser questionado sobre o ilícito, o motorista do veículo disse que levaria a droga até a cidade de Várzea Grande/MT. Ele foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, e foi conduzido para a Polícia Judiciária Civil para os procedimentos legais.

Voltar + Polícia