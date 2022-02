Polícia 10/02/2022 08:52 PM desarticula quadrilha e apreende 40 quilos de entorpecentes em Sinop Equipes da Polícia Militar prenderam em flagrante quatro homens (de 20, 21, 22 e 42 anos) pelos crimes de associação e tráfico de drogas, constituir organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (08.02), em Sinop. Na ação, a PM apreendeu 40 quilos de substância análoga a maconha, um revólver calibre .38, três munições e dinheiro. Por volta de 19h30, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) foi solicitada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), a qual relatou que dois suspeitos em um veículo Ônix de cor branca teriam deixado entorpecentes em uma residência, no bairro Jardim São Paulo. Com as características dos suspeitos informados, os policiais do GAP localizaram a dupla e realizaram abordagem. No momento em que o carro parou, um dos suspeitos desceu e fugiu a pé e apontou uma arma em direção aos PMs, que revidaram a ação efetuando um disparo, que atingiu próximo ao pé do suspeito, que cessou sua fuga e recebeu voz de prisão. Com o homem, os policiais encontraram um revólver calibre. 38, com três munições intactas. A outra parte da equipe realizou busca dentro do veículo e localizou quatro pedaços grandes de substância análoga a maconha e questionaram o outro suspeito sobre a entrega de drogas na residência. De forma colaborativa, o homem informou que havia deixado uma caixa contendo entorpecentes com um outro suspeito e informou o endereço aos policiais. No local informado, a PM abordou dois suspeitos, sendo um deles o dono da casa, e em buscas pela residência, localizaram 32 tabletes de substância análoga a maconha, além de 28 porções da mesma droga. Questionados, os suspeitos afirmaram que estavam guardando a droga a mando de uma organização criminosa. Diante dos fatos, os quatro homens e todo o material apreendido foram encaminhados para à Delegacia de Sinop, onde foi realizado o registro da ocorrência e as demais providências cabíveis.

