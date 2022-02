Polícia 14/02/2022 15:47 COTRIGUAÇU: Polícia Civil autua em flagrante dois suspeitos de homicídio tentado e consumado,no noroeste do estado Dois suspeitos de crimes contra a vida foram presos e autuados em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (14) no município de Cotriguaçu (950 km a noroeste de Cuiabá). Um dos crimes registrados pela Delegacia de Contriguçu envolveu uma mulher de 33 anos, presa em flagrante por tentativa de homicídio contra seu companheiro de 38 anos. De acordo com a ocorrência atendida inicialmente nesta madrugada pela Polícia Militar, a suspeita teve uma discussão com seu filho de 17 anos, em um sítio localizado na Linha Verde, a 47 quilômetros de Cotriguaçu. Durante o desentendimento entre mãe e filho, o companheiro dela tentou apartar a briga, quando a mulher o atingiu com golpes de arma branca. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico em Juína. A suspeita foi encaminhada à unidade da Polícia Civil, onde foi autuada pelo delegado Philipe de Paula Pinho por homicídio doloso tentado. Durante o registro do flagrante, os policiais civis constataram um mandado de prisão preventiva contra a mulher, expedido pela Comarca de Guajará Mirim, em Rondônia, por furto qualificado. Homicídio consumado No domingo (13.02), a Polícia Civil registrou um homicídio que vitimou Adilson Rodrigues Lemes, de 47 anos, na zona rural de Cotriguaçu. Conforme a ocorrência atendida inicialmente pela Polícia Militar, Adilson foi atingido com golpes de instrumento cortante e a coronhadas. O crime foi registrado por volta das 16h deste domingo (13.02), em um sítio no distrito de Nova União, na divisa com o estado do Amazonas. Em diligências na região, os policiais militares localizaram o suspeito do crime, um rapaz de 23 anos, no distrito e com ele foram encontrados os documentos pessoais e dinheiro da vítima. Ao ser questionado sobre uma motocicleta que conduzia, o suspeito disse que era sua. A vítima foi encontrada já em em óbito do lado de sua residência, com um corte na nuca e o pescoço degolado. O suspeito confessou a autoria do crime e informou que golpeou vítima com o cano de uma espingarda e depois a degolou. A motocicleta, uma Honda Bros, que era conduzida pelo suspeito era de propriedade da vítima. O criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e furto simples.

