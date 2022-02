Polícia 15/02/2022 16:40 PRF apreende 30 mil comprimidos de Ecstasy em Rondonópolis Droga seria levada para Minas Gerais Foto: Divulgação Na tarde de ontem (14.02), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 211 da BR 364, município de Rondonópolis/MT, quando deu ordem de parada a um veículo de transporte coletivo que fazia a rota Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ. Durante a fiscalização aos passageiros, foi solicitado o documento de identificação, momento em que uma mulher apresentou inquietação e incômodo com a abordagem policial. Ao ser questionada sobre os motivos da viagem e destino, entrou em contradição por diversas vezes, dando respostas desconexas. Diante da situação, foi perguntado a passageira sobre seus pertences, a qual apresentou apenas uma bagagem de mão além de um par de chaves, não informando sobre ter ou não outras malas. Em vista disso a equipe da PRF decidiu realizar uma inspeção no compartimento inferior de bagagens, foi localizado uma mala trancada com cadeado, sendo que as chaves encontradas com a passageira abriam o cadeado e a numeração de ticket correspondia com a apresentada pela mulher. Após aberta a bagagem, foram encontrados 15 pacotes, cada um contendo cerca de 2 mil comprimidos de Ecstasy, chegando a um total de 30 mil comprimidos. Indagada sobre a substância, a passageira afirmou que levaria até Uberlândia/MG. Diante dos fatos, a mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e conduzida para Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis.

