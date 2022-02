Polícia 17/02/2022 09:59 PRF apreende pasta base de cocaína em Várzea Grande/MT Ontem (16.02) por volta das 20:00, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 524 da BR 070, nas proximidades do município de Várzea Grande/MT, quando deu ordem de parada a um veículo de cor branca, conduzido por um homem de 20 anos. Durante o procedimento de fiscalização aos equipamentos obrigatórios e documentação do veículo, foi perguntado ao condutor qual o destino e motivo da viagem, momento em que apresentou grande nervosismo e respostas controversas. Em virtude disso, a equipe da PRF elevou o nível de suspeita e decidiu fazer uma busca mais detalhada no veículo, foi então que localizaram vários compartimentos ocultos por todo o veículo e dentro deles estavam escondidos 51 tabletes de drogas, um total de 53,2 kg de pasta base de cocaína. Ao ser questionado sobre o ilícito, o motorista do veículo afirmou saber da existência da droga dentro do veículo e que foi contratado para levar a substância até a cidade de Rondonópolis/MT. Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande/MT.

