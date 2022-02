Polícia 19/02/2022 08:54 Polícia Civil prende empresário por tentativa de homicídio em Lucas do Rio Verde Um empresário de 49 anos foi preso nesta sexta-feira (18.02) pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde por tentativa de homicídio. O crime ocorreu no fim de janeiro deste ano, quando a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo que causaram lesões em órgãos internos. Conforme a investigação conduzida pela equipe do delegado Marcello Maidame, no dia 27 de janeiro, a vítima declarou que saiu de seu trabalho e encontrou com um grupo de pessoas, entre elas estava a ex-mulher do suspeito, e ficaram conversando. Depois, o grupo seguiu para a casa de uma delas e continuou conversando e bebendo, quando o autor do crime chegou ao local, pegou uma bebida e sentou-se. Em determinado momento, o suspeito se levantou e saiu, retornando armado e atirou duas vezes na vítima atingindo-a no braço esquerdo e no abdômen. Um dos disparos causou perfuração nos intestinos e nos rins. A vítima foi socorrida por duas testemunhas que estavam na casa. Elas declararam que após o crime, o suspeito pegou a ex-mulher à força e a fez entrar em seu veículo. A ex-mulher tem medida protetiva em desfavor do suspeito. Após a investigação e com base nos elementos colhidos, o delegado Marcello Maidame representou à Justiça pela prisão do investigado.

