Polícia 22/02/2022 07:56 JUINA NEWS Polícia Militar de Juína recupera caminhões furtados em Sinop Uma guarnição da Polícia Militar do 20º Batalhão de Juína/MT teve êxito em recuperar dois caminhões sendo um Ford e outro Ford/ e outro Ford/Cargo que haviam sido furtados no pátio de uma empresa localizada na cidade de Sinop na noite de ontem. Câmeras de monitoramento registraram a ação delituosa.

Em entrevista, o Sargento PM Valdiney contou logo após a polícia tomar ciência do fato, o patrulhamento foi redobrado, e na manhã desta segunda-feira os dois caminhões da empresa Itapema Comércio de Pedras e Areia LTDA da cidade de Sinop no médio norte do estado, foram localizados no pátio de um posto de combustível (Posto Figueira) da cidade de Juína.

O policial disse que a ocorrência teve um papel fundamental do serviço de inteligência da Polícia Militar, e não foi possível prender os suspeitos, porém, os veículos foram recuperados e encontram-se em poder da polícia. O Sargento Valdiney ressaltou não saber exatamente quais seriam o destino dos veículos, haja visto, que o local em que estavam foram encontrados, é bastante estratégico havendo possibilidades de serem levados para o estado de Rondônia via BR 174 ou para outros municípios da região. O proprietário da empresa foi avisado e já entrou com providencias para reaver os veículos, e informou que empresa possui o sistema de monitoramento de câmeras que poderá ajudar na identificação dos suspeitos.

O caso foi registrado e protocolado na delegacia de polícia que seguirá com possíveis investigações.

