Polícia 22/02/2022 13:08 Investigação sobre roubo de cargas no Nortão identifica e prende membros de quadrilha envolvida nos crimes Cinco criminosos foram presos até o momento e um está foragido Uma investigação da Polícia Civil para apurar o roubo de cargas de milho e soja ocorridos na região de Sinop, no final do ano passado, já chegou à prisão de seis envolvidos nos crimes, sendo que cinco deles estão presos preventivamente. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop montou uma força-tarefa a fim de reunir informações que possibilitaram à Polícia Civil a identificação da quadrilha envolvida. A equipe de investigadorese escrivã, coordenada pelo delegado Paulo Cesar Brambilla Costa, analisou diversas informações coletadas nas diligências e identificou os responsáveis pela ação durante os roubo das cargas e também por planejar e financiar os crimes. Com o trabalho de investigação em campo, coleta de imagens, reconhecimento fotográfico, oitivas, relatórios e representações judiciais, a equipe policial conseguiu chegar aos integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de carga, que atuava em Sinop. Os criminosos usavam de extrema violência contra suas vítimas, caminhoneiros, para efetuarem o roubo de milho e soja transportados pelos profissionais. Além dos autores dos roubos, as investigações, iniciadas em outubro do ano passado, culminaram na identificação dos líderes da quadrilha, que tinham a função de coordenar e financiar os roubos. Após reunir vários elementos de provas, o delegado Paulo Brambilla representou ao Judiciário pelos mandados de prisão preventiva contra os criminosos. Foram decretadas seis prisões preventivas e três mandados de busca e apreensão domiciliar. Cinco alvos da quadrilha já foram presos e um encontra-se foragido. Outros pedidos de prisão estão em análise da justiça. No decorrer das investigações, alguns integrantes da quadrilha foram presos por outros crimes, como tráfico de drogas e porte de arma de fogo, e estavam em liberdade para o cometimento de novos crimes. Contudo, a força-tarefa da Derf de Sinop conseguiu apurar a participação desses suspeitos como autores de vários roubos de cargas. As investigações continuam para identificar outros crimes praticados pela associação criminosa.

