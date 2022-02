Polícia 26/02/2022 06:41 Alta Floresta: Filho agride mãe para que ela volte pra casa Menor desfere golpe na cabeça da mãe para ela voltar para casa após ela ir para a casa da sogra. O caso foi registrado pela Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira (25) em Alta Floresta. Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu por volta das 12h15 no bairro Cidade Alta. A mulher, de idade não informada, relatou que estava em casa com seus quatro filhos, houve uma discussão com o esposo então ela saiu até a casa da sogra, ao lado da sua. Momentos após chegar na casa da sogra o filho de 15 anos chegou com um aparelho celular na mão e desferiu um golpe contra a sua cabeça. Para os militares o menor relatou que pediu para mãe voltar para casa, diante a negativa deu um soco na cabeça dela. A mulher reclamava de dor no local. Diante os fatos o boletim de lesão corporal foi confeccionado e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

