Polícia 28/02/2022 07:53 Homem é baleado com tiros de carabina no peito em Peixoto de Azevedo Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi atingido com tiros de carabina no peito e abdômen, na madrugada deste domingo (27) no município de Peixoto de Azevedo. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em posse de armas de fogo, que pertenceriam ao seu namorado, autor dos disparos. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 00h35 de ontem (27) uma equipe foi informada que tinha ocorrido uma tentativa de homicídio na Avenida Brasil, em uma lanchonete próxima a um posto de combustível. Ao chegarem ao local os policiais verificaram que a vítima havia sido levada ao Hospital Regional e foram informados que os suspeitos fugiram em um VW Gol e em uma moto Honda DAN. A PM fez rondas pela região, mas não localizou os suspeitos. A esposa da vítima relatou que estavam sentados na mesma mesa que o suspeito, que é primo da vítima, e que eles se desentenderam entre si e mais outras pessoas. Os suspeitos teriam saído na moto e depois retornaram com uma carabina. Foram efetuados três disparos, sendo que um atingiu a vítima no abdômen e um atingiu abaixo do peito. Os policiais, após diligências, foram até a casa do suspeito, mas ele não estava lá. A namorada dele, no entanto, de 16 anos, estava no local e disse que seu namorado guardava armas e munições em um cofre. A PM então apreendeu o cofre e a motocicleta, que foi encontrada no local. A mãe da adolescente foi acionada para acompanhar o registro da ocorrência.

