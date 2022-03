Polícia 01/03/2022 09:08 Polícia Federal fecha mega refinaria de drogas da divisa com Bolívia Operação internacional da Polícia Federal fechou na segunda-feira (28), uma mega refinaria de drogas instalada no meio da mata, no Patque Noel Kempff, a 1,8 km da fronteira com o Brasil. A "Operação Guaporé" contou com ajuda da policia boliviana. De acordo com informações da assessoria da Polícia Federal, a refinaria ficava no meio da mata, e possuia grande potencial de distribuição de drogas. Os entorpecentes eram distribuídos para o Brasil, por meio da fronteira com Mato Grosso. A mega estrutura foi uma das maiores desarticuladas pela polícia na região, envolvendo um meticuloso trabalho desenvolvido pela cooperação entre as forças policiais do Brasil e Bolívia. O complexo contava inclusive com duas pistas de pouso, para transportar grandes quantidades de drogas. A refinaria, por sua vez, possuía dois acessos: um pelo rio Guaporé e outro pelo Córrego do Espeto. Ainda de acordo com a PF, a principal hipótese era que a pasta base de cocaína vinha até o laboratório de avião e era refinada ali, até se transformar em cloridato de cocaína. Embalada, a droga atravessava o rio Guaporé com destino ao Brasil, colocada em barcos ou caminhonetes. Em seguida, era distribuída para caminhões em Comodoro.

Voltar + Polícia