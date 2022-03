Polícia 02/03/2022 15:46 PRF apreende arma de fogo em Sorriso-MT Na madrugada do último sábado (26.02), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização nas proximidades do município de Sorriso/MT, quando avistou um condutor dirigindo um veículo em situação suspeita. Diante disso, foi dada ordem de parada ao veículo o qual era ocupado por dois indivíduos e durante o procedimento de fiscalização fora notado que dentro do veículo havia garrafas de bebidas alcoólicas. Nesse sentido, foi ofertado ao condutor a realização do teste com etilômetro, porém ele se recusou a fazer e fora lavrado uma autuação pela recusa e orientado que providencia-se um outro condutor habilitado para conduzir o veículo. Durante a espera ao condutor habilitado, foi realizado uma busca veicular, na qual foi encontrado uma pistola calibre 9mm, com 12 munições. Indagados a respeito do armamento, o condutor afirmou ser proprietário, porém não portava nenhuma documentação da arma e que também não tinha autorização para porte de arma. Diante dos fatos, os dois homens foram detidos, a princípio, pelo crime de Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido e foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT para os procedimentos cabíveis.

