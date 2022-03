Polícia 03/03/2022 08:36 PRF prende mulher por contrabando e descaminho em Rondonópolis Foto: Divulgação Na última segunda-feira (28.02), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 205 da BR 364, município de Rondonópolis/MT, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto Porto Alegre/RS – Santarém/PA. Durante a fiscalização aos passageiros, uma mulher informou que estava trazendo alguns cigarros eletrônicos de origem paraguaia. Indagada sobre a possibilidade de ter mais produtos de origem desconhecida, afirmou que teria outras malas no compartimento de bagagens inferior. Diante disso, a equipe da PRF decidiu fazer uma fiscalização mais detalhada nas bagagens da passageira, momento em que foram encontrados grande quantidade de produtos não permitidos no território nacional, bem como equipamento permitidos, porém desacompanhados de documentação fiscal que comprovassem a origem. Foram apreendidos diversos equipamentos de informática, itens de perfumaria, cigarros eletrônicos de marcas variadas e aparelhos celulares. Diante dos fatos, a passageira foi detida, a princípio, pelos crimes de contrabando e descaminho e encaminhada junto a todos os produtos para a Delegacia de Polícia Judiciária Federal de Rondonópolis/MT.

