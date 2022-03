Polícia 05/03/2022 07:22 Produtividade da Patrulha Maria da Penha será apresentada nesta segunda-feira (07) Os dados serão apresentados em solenidade realizada no auditório do Comando-Geral da PM - Foto por: PMMT A Polícia Militar, por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (CPCDH), realiza na manhã desta segunda-feira (07.03), às 09h, um café da manhã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na solenidade, realizada no Auditório do Comando-Geral da PM, serão apresentados os dados do programa Patrulha Maria da Penha. Somente em 2021, o programa Patrulha Maria da Penha aumentou sua presença de 15 para 64 municípios em Mato Grosso, em comparação ao ano anterior. Durante o café da manhã, que contará com a presença de autoridades do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, os dados relativos ao ano passado serão apresentados pela coordenadora do programa, tenente-coronel Emirella Martins. “O objetivo é fazer uma prestação de contas para nossos parceiros e também para a sociedade. Mostrar o que a Polícia Militar tem feito para proteger a mulher que se encontra em situação de violência doméstica, e também mostrar às vítimas que podem confiar na PM, que estamos prontos para receber a denúncia e protegê-las neste momento”, afirma a tenente-coronel.

