Polícia 06/03/2022 17:49 MT - Polícia usa granadas e spray de pimenta para encerrar festa com 150 pessoas Menores de idade foram flagrados ingerindo bebida alcoólica e usando narguilé Policiais militares precisaram usar granadas de luz e spray de pimenta para dispersar uma festa com cerca de 150 pessoas na madrugada deste domingo, 6 de março, em Alto Paraguai. O evento foi denunciado por vizinhos, que estavam incomodados com o som alto da festa. Os militares foram ao local diversas vezes para pedir que baixassem o volume do som, mas os responsáveis pela festa continuam a desrespeitar. Para agravar, os participantes fecharam a rua com seus veículos. Os policiais também constaram a presença de menores de idade ingerindo bebidas alcóolicas e fumando narguilé. Além disso, o bar que estava organizando a festa não tinha alvará para o evento. Como nenhuma das ordens foram obedecidas, os policiais passaram a empregar força moderada para desfazer a aglomeração. Spray de pimenta foi usado para dispersar o público. Os militares também usaram quatro granadas de luz e uma de efeito moral. O estabelecimento foi fechado em seguida e o dono do local foi levado à delegacia para registro da ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado para levar os adolescentes que estavam no evento.

