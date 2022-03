Polícia 07/03/2022 07:10 Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra furto à agência bancária em Acorizal Na ação, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido Policiais militares desarticularam uma quadrilha e frustraram um furto a uma agência bancária, na madrugada deste domingo (06.03), na cidade de Acorizal. Na ação, foram presos em flagrante quatro homens (de 18, 19, 27 e 32 anos) e apreendido um adolescente de 16 anos. Os materiais utilizados na tentativa do crime e duas armas de fogo também foram apreendidos. Por volta de 01h30, durante patrulhamento de rotina, o motorista de um veículo Corsa foi abordado e apresentou nervosismo ao conversar com a equipe. Em checagem a sua documentação, foi verificado passagens criminais por porte ilegal de arma, no ano de 2021. Após o fato, o homem confessou que estaria em apoio a outros suspeitos que iriam realizar um furto ao banco. Foi solicitado apoio da PM de Jangada e montado cerco, onde foi visualizado três suspeitos tentando serrar o cadeado da agência. O trio tentou fugir e não obteve êxito, sendo que um deles faz uso de tornozeleira eletrônica e todos foram detidos pelos policiais. Questionados, um dos criminosos revelou que mais um suspeito seria participante do crime e que estaria com o restante dos materiais, em uma propriedade rural, na entrada de Acorizal. Os policiais se deslocaram ao endereço informado e viram o quinto suspeito tentando fugir, ao ver a equipe da PM, sendo detido na sequência. Dentro da casa, foram encontradas ferramentas como lixadeira, furadeira, marreta, extensões elétricas, entre outros. Além disso, duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre .22 e outra calibre 36, com várias munições, foram localizadas. Diante dos fatos, toda a quadrilha foi encaminhada para a sede da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

