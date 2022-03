Polícia 07/03/2022 17:15 Somente neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso apreendeu mais de 250 kg de cocaína. As ocorrências aconteceram na circunscrição da Unidade Operacional de Primavera do Leste/MT. A primeira situação aconteceu na sexta-feira (04.03), já era começa da noite quando a equipe da PRF que fazia ronda na altura do km 343 da BR 070 visualizou um veículo de cor branca trafegando em alta velocidade. Diante disso, decidiram efetuar a abordagem ao veículo, momento em que o condutor ao avistar a viatura da PRF realizou uma manobra brusca, entrando em uma estrada vicinal. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras equipes da PRF, as quais realizaram buscas nas proximidades, sendo o veículo localizado na entrada de uma cidade próxima. Ainda assim, o condutor tentou dar marcha ré ao avistar a viatura da PRF, porém foi parado e abordado. Durante a abordagem, o condutor apresentou muito nervosismo, bem como respostas desconexas a respeito da origem e destino da viagem, o que gerou mais suspeita por parte da equipe de policiais. Fora percebido que havia um pneu de trator na caçamba do veículo, aparentando que havia sido mexido recentemente. Indagado sobre a situação, ele forneceu informações desencontradas à equipe policial. Em vista disso, foi feita uma busca mais detalhada por todo o veículo, sendo encontrado dentro do conjunto roda/pneu que estava na caçamba do veículo 250 tabletes de drogas, totalizando 261 kg de cocaína. O condutor afirmou que pegou a droga em Cáceres/MT e levaria até Goiânia-GO. Além disso, afirmou saber do ilícito escondido, porém não sabia exatamente o que era. A segunda situação ocorreu na madrugada de ontem (06.03), uma equipe da PRF realizava fiscalização nas proximidades de Primavera do Leste/MT, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto Sinop/MT – Goiânia/GO. Durante o procedimento de fiscalização, foi percebido que um dos passageiros estava inquieto e muito ansioso, apresentando informações desconexas a respostas simples, o que gerou suspeita. Diante disso, foi feita uma busca na bagagem do passageiro, sendo encontrado cerca de 8,5 kg de cocaína. Indagado sobre a situação, o passageiro afirmou que pegou a droga na rodoviária de Cuiabá/MT e também pretendia levar para Goiânia/GO. Diante dos fatos, os dois homens foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Polícia Judiciária de Primavera do Leste/MT

