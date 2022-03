Polícia 09/03/2022 07:11 Gazeta Digital PF deflagra Operação contra golpes de empréstimos na Caixa Econômica em Cuiabá Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9), em Cuiabá, a Operação Stellios, que tem como objetivo combater fraudes na contratação de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. De acordo com as informações da assessoria de imprensa, equipes cumpriram nas primeiras horas da manhã dois mandados de busca e apreensão nos alvos da ação – que não tiveram a identidade revelada. Consta que o grupo de estelionatários utilizava documentos falsos para abrir contas no banco. Depois, solicitavam empréstimos e transferiam o dinheiro para terceiros. A investigação aponta ainda que diversas contas foram abertas nas cidades de Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis pelas mesmas pessoas. Com os mandados de busca e apreensão, o objetivo da PF agora é aprofundar na investigação e identificar mais pessoas no esquema criminoso. Não foi divulgada a quantidade em dinheiro que o golpe movimentou, mas sabe-se que a investigação começou na delegacia de Cáceres. Nome da operação Stellios é uma expressão Grega que dá origem a palavra estelionato. Faz referência a um animal que se camufla para enganar suas presas.

