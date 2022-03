Polícia 10/03/2022 07:37 Em menos de 24 horas PRF realizou três apreensões de droga em Rondonópolis Todas as apreensões foram feitas em ônibus As ocorrências aconteceram na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis entre terça e quarta-feira. Na primeira situação, a equipe da PRF notou contradições nas respostas apresentadas por uma das passageiras fiscalizadas. Diante da suspeita, foi feita uma busca nos pertences dela, sendo encontrado dentro da forração da bolsa, uma embalagem de café, a qual apenas escondia a droga. Indagada sobre o ilícito, afirmou saber que era droga e que pegou em Cuiabá/MT e levaria até Ponta Porã. Na segunda ocorrência, o ônibus o qual foi parado fazia o trajeto Aripuanã/MT – Brasília, uma passageira levantou suspeita da equipe da PRF que fazia a fiscalização. Ao ser perguntada sobre os motivos da viagem, ela afirmou que teria ido visitar a mãe a qual tinha se casado no Acre, porém não sabia indicar o local e também não tinha fotos do casamento. Diante disso, foi questionada a respeito das bagagens, afirmou que apenas trazia uma bolsa de mão e um travesseiro, ao solicitar que ela pegasse sua bolsa foi retirado o travesseiro de cima do banco para que coubesse a bolsa, para surpresa o travesseiro estava pesado e com um objeto dentro, um invólucro com droga que aparentava estar preparado para ser transportado junto ao corpo. Na última situação, o ônibus realizava o trajeto Cuiabá/MT – Rio de Janeiro e durante a fiscalização aos passageiros, uma mulher chamou a atenção devido ao volume sobressalente em seu abdômen, destacando-se mesmo com o casaco por cima. Ao abrir o zíper do casaco foi revelado um pacote retangular com droga. Indagada sobre o conteúdo, afirmou que pegou o entorpecente em Cuiabá e levaria até o Rio de Janeiro, e disse ainda que sabia ser droga, porém não sabia qual.

Ao total foram apreendidos cerca de 4 kg de cocaína. Todas as três mulheres foram detidas e encaminhadas à Polícia Civil de Rondonópolis para os procedimentos cabíveis.

Voltar + Polícia