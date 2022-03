Foram encontrados sete quilos de droga em um fundo falso das malas das mulheres; elas foram presas no Rio de Janeiro

Duas norte americanas foram presas pela PF (Polícia Federal) ao tentarem embarcar com cocaína para Viena, na Áustria. O flagrante foi feito na tarde de sábado (12), no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As mulheres, naturais da Califórnia (EUA), esconderam aproximadamente sete quilos da droga em fundos falsos das bagagens despachadas para o voo, com escala em Paris, na França. A polícia descobriu as substâncias ao realizar uma fiscalização de rotina.

Ambas as passageiras foram detidas antes do embarque e levadas à Superintendência Regional da PF no Rio. Elas foram presas em flagrante e vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, podendo ser condenadas a 15 anos de reclusão.