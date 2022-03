Polícia 14/03/2022 18:09 Redação I Nativa News Deu ruim: Polícia flagra jovem empinando moto no bairro Cidade Alta Um jovem, de 19 anos, foi detido pela Polícia Militar de Alta Floresta, na noite de ontem (13), após empinar uma Honda Fan azul. Ele tentou fugir mas acabou sendo abordado pelas autoridades. De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu na avenida Bom Pastor, no bairro Cidade Alta. A viatura estava estacionada, quando os policiais flagraram a manobra. O piloto viu a viatura da PM e tentou fugir em alta velocidade, diligências foram realizadas e o suspeito foi encontrado na avenida Mato Grosso, onde foi abordado. A motocicleta estava com documentação regularizada e foi entregue a outra pessoa. Já o jovem foi detido por conduzir sem habilitação e por realizar manobras perigosas.

