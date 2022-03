Polícia 15/03/2022 10:56 Mais de dez quilos de cocaína apreendida dentro de ônibus em MT Foto: Divulgação Na noite de ontem, em Primavera do Leste/MT, abordamos um ônibus que fazia a linha Várzea Grande a Goiânia. Durante os procedimentos de fiscalização aos passageiros um deles teve sua mochila verificada pela nossa equipe. Foi então que os policiais encontraram dez tabletes de pasta base de cocaína, que somavam 10,55 kg. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. O homem e o ilícito foram encaminhados à Polícia Judiciária de Primavera do Leste.

