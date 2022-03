Ontem, segunda-feira (21), a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Rondonópolis, realizaram vigilância para averiguar denúncia anônima dando conta de que materiais ilícitos, provenientes de Ponta Porã/MS, estariam sendo entregues nesse endereço.

Durante a diligência, identificou-se a aproximação de um veículo de uma transportadora, que procedeu à entrega de uma caixa para uma nacional, que recebeu a mercadoria.

Em ato contínuo, os policiais, com a utilização do K9, realizaram a abordagem, encontrando invólucros contendo aproximadamente 05 (cinco) quilos de substância análoga à maconha (skunk) no interior de compartimento de diversas garrafas térmicas.