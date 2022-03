Polícia 23/03/2022 10:57 Bandidos tentam resgatar preso em delegacia e trocam tiros com PM em MT Um homem de 20 anos e um adolescente de 17 anos foram conduzidos à delegacia na noite desta terça-feira (22) após uma tentativa de resgate de um detento na delegacia de Tapurah (430 km de Cuiabá). Durante a ação, houve tentativa de fuga e troca de tiros. Segundo informações do registro da ocorrência, a guarnição foi acionada por volta das 20h, com informações de que alguns homens estariam no município no intuito de resgatar um preso que se encontra na delegacia. Diante dos fatos, as equipes intensificaram as rondas na região em busca do veículo. Nas proximidades, uma equipe avistou o veículo VW Gol e, durante tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade. Durante o patrulhamento tático, um dos ocupantes do veículo atirou na direção dos agentes, que revidaram. Os policiais atingiram o pneu do carro dos suspeitos. Em determinado momento, dois homens desceram do veículo e saíram correndo em direção a um matagal. Horas depois, os policiais foram informados de que os suspeitos estariam pedindo carona às margens da rodovia MT-338, onde acabaram sendo detidos pelos PMs. Com a dupla os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma arma de pressão do tipo revólver. O caso foi registrado e entregue à Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Polícia