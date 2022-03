Polícia 24/03/2022 08:55 Sorriso: Depois de descumprir decisão judicial e ameaçar ex-mulher, agressor é preso pela Polícia Civil A prisão preventiva foi representada pelo delegado do Núcleo de Violência Doméstica após os crimes cometidos pelo suspeito Policiais do Núcleo de Crimes de Violência Doméstica, da Delegacia de Sorriso, prenderam nesta quarta-feira (23.03) um homem de 37 anos que estava com mandado decretado por descumprimento de medidas protetivas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo da da 2a Vara Criminal de Sorriso após a Polícia Civil apurar que o investigado cometeu os crimes de ameaça, perseguição, dano, além do descumprimento da medida protetiva contra a vítima. Conforme a apuração realizada pela equipe do Núcleo de Violência Doméstica, o investigado enviou diversas mensagens à vítima, com ameças. Ele a procurou em sua residência e quebrou objetos. Depois, quando ateou no veículo de um irmão da vítima e colocou em risco a vida das filhas e de familiares dela, o que fez com a que a vítima necessitasse ficar se escondendo para escapar das ameaças. Diante dos fatos apresentados pela vítima, que já tinha medida protetiva, o delegado Márcio Henrique Portela representou pela prisão preventiva contra o investigado.

