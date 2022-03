Polícia 28/03/2022 11:11 PRF em Mato Grosso recupera semirreboque roubado na Bahia Na última sexta-feira (25.03), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na Unidade Operacional de Campo Verde, quando deu ordem de parada a uma carreta que estava carregada com madeira. Durante o procedimento de fiscalização, foram verificados a documentação da carga e os equipamentos obrigatórios. Ao fazer uma fiscalização mais detalhada, constatou-se que o semirreboque estava com os elementos de identificação adulterados e que a placa aparente do veículo não era a verdadeira. Diante dessas informações, foram efetuadas consultas que revelaram um registro de roubo na cidade de Salvador/BA. Questionado sobre a situação, o condutor do veículo não soube dar informações precisas, declarou apenas ter adquirido a carreta por 62 mil reais há dois anos. Diante dos fatos, o motorista do veículo foi detido, a princípio, pelo crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde.

