Polícia 29/03/2022 07:28 Luiz Gonzaga Neto e Thiago Andrade, g1 MT e TV Centro América Mato Grosso anuncia pagamento de auxílio fardamento aos policiais militares Secretaria de Estado de Segurança anunciou pagamento de R$ 1.850,00 aos PMs do estado. Auxílio fardamento será de R$ 1.850,00, diz Sesp — Foto: Lucas Ninno/GCOM Mato Grosso vai elevar o valor do auxílio fardamento aos policiais militares. Cada PM receberá de R$ 1.850,00 para adquirir o uniforme dentro do padrão. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Segundo ele, não é possível considerar que houve um aumento no valor, mas sim uma correção da inflação. Bustamante afirmou que o dinheiro será creditado na conta do policial para que seja feita a aquisição. "Se o estado for comprar nós temos o custo do processo, muitas vezes a farda não fica adequada e a ideia é fazer como a Polícia Rodoviária Federal (PRF); o valor é creditado em conta e o policial faz a compra dentro da padronização", destacou. O secretário avalia que a medida é a mais eficiente porque evita a abertura de processo licitatório e faz o dinheiro circular na economia local. Bustamante destaca que o pagamento será creditado uma vez por ano. Câmera nas fardas Desde que foi anunciada a possibilidade do uso de câmera na farda dos policiais militares virou assunto de debate na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O secretário destacou que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, já está trabalhando na implantação dos equipamentos. Lembrou ainda que o dispositivo é usado nas principais polícias do mundo. O secretário ainda negou que haja uma perseguição ao trabalho dos policiais em Mato Grosso.

