Polícia 04/04/2022 15:58 PRF em Mato Grosso apreende drogas em veículo que seguia para Brasília-DF Final de semana movimentado nas rodovias federais do estado de Mato Grosso, foram apreendidos mais de 50 kg de drogas. Todas as ocorrências aconteceram no mesmo dia em horários e cidades diferentes. Na tarde de sábado, no município de Barra do Garças/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, quando deu ordem de parada a um veículo branco que circulava pela região. Durante o procedimento de fiscalização, o condutor foi questionado sobre a origem e destino da viagem, o qual respondeu ter saído da capital Cuiabá/MT e seguia para casa de um primo em Brasília/DF. A todo momento o condutor apresentava nervosismo e incomodo com a abordagem da equipe policial, o que gerou suspeita. Diante disso, foi solicitado ao condutor que abrisse a carroceria do veículo, o qual afirmou que não estava funcionando, tendo que ser levado a Unidade Operacional da PRF para uma busca mais detalhada. Ao ser feita a verificação no veículo, foi localizado um compartimento oculto na carroceira e dentro havia 42 tabletes de drogas, 21.3 kg de pasta base e 22.35 kg de cocaína. Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal da cidade de Barra do Garças/MT. No mesmo dia, a noite, no município de Primavera Do Leste/MT, um ônibus foi abordado pela equipe da PRF que estava de plantão, o veículo realizava o trajeto Altamira-PA x Goiânia-GO. Durante o procedimento de fiscalização, foi encontrado no compartimento destinado às bagagens de mão no interior do veículo, uma mochila marrom a qual nenhum dos passageiros apresentou-se como o dono. Ao abrir a mochila, foram encontrados 12 tabletes, um total de aproximadamente 12.5 kg de cocaína. Realizada abordagem a todos os ocupantes do veículo, não foi possível identificar o proprietário da mochila. Logo, todos os passageiros, além do motorista, foram identificados. E a substância encaminhada para a Polícia Civil da cidade de Primavera do Leste para serem tomados os procedimentos cabíveis.

