Polícia 05/04/2022 17:24 Polícia Federal prende mulher recebendo encomenda com notas falsas em MT Foto: Divulgação PF A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (05/04), uma mulher de 25 anos, no momento que recebia uma encomenda contendo 40 (quarenta) notas falsas de R$ 50,00 em sua residência. A investigação foi realizada pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moedas e Documentos Federais, que é responsável pelo monitoramento de encomendas enviadas pelos Correios e transportadoras e a prisão da pessoa ficou a cargo da Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, que lavrou o Auto de Prisão em flagrante. A ação de acompanhamento da encomenda também contou com o apoio dos Correios. A acusada negou a sua participação na compra das Notas Falsas. Depois da lavratura do procedimento, foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina em Rondonópolis/MT à disposição da Justiça Federal.

