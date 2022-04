Polícia 06/04/2022 10:53 MT - GAECO operação para prender envolvidos por estelionato pelo Whatsapp Foto: Divulgação O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco/MT), polícias Militar e Civil prestam apoio nesta quarta-feira (06) a primeira operação interestadual de combate a quadrilhas especializadas no golpe do WhatsApp realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A ação pioneira, denominada Operação Camaleão, cumpre em MT mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros de organização criminosa especializada no uso de dados pessoais para a prática de estelionatos por meio do aplicativo Whatsapp, que geraram danos estimados em R$1,8 milhão contra vítimas de diversos estados brasileiros.

O Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Militar mineira estarão à disposição da imprensa em coletiva a ser realizada em formato virtual, às 15h30, horário de Brasília.

