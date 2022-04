Polícia 06/04/2022 13:37 PRF apreende mais de 20 kg de drogas nas rodovias do Mato Grosso Em noite movimentada nas rodovias do estado do Mato Grosso, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas em três cidades diferentes durante fiscalizações nas Unidades Operacionais. Na primeira ocorrência da noite, em Primavera do Leste, um veículo branco foi abordado pelos policiais de plantão. Durante a fiscalização, os policias perceberam um nervosismo e respostas desconexas do condutor, o que gerou suspeita. Diante disso, foi feita uma busca detalhada no veículo, onde foi encontrado uma mala com drogas, aproximadamente 1 kg de cocaína e 19.6 kg de maconha. Indagado sobre o ilícito, o condutor, um homem de 22 anos, alegou que pretendia levar a droga até Água Boa/MT. Na segunda ocorrência da noite, a apreensão aconteceu no município de Lucas do Rio Verde. A equipe da PRF compareceu a uma das praças de pedágio da região após um funcionário da concessionária informar ter encontrado uma mochila durante o deslocamento na rodovia. Dentro da mochila, os policiais encontraram três tabletes de drogas, cerca de 3 kg de cocaína, todos estampados com símbolos do time de futebol do Atlético de Madrid (Espanha). Em uma última ocorrência, uma equipe da PRF realizava fiscalização em Alto Garças, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto Cuiabá/MT – Goiânia/GO. Ao realizar fiscalização aos passageiros, uma mulher apresentou bastante nervosismo e respostas contraditórias a respeito da viagem. Indagada sobre possuir bagagens, informou, inicialmente, que estava apenas com uma bagagem no compartimento de baixo. A equipe então resolveu identificar as bagagens de mão dos passageiros, momento em que perguntou a moça sobre uma bolsa rosa que estava acima de seu assento e ela afirmou que era de sua propriedade. Diante da divergência de informações e nervosismo apresentado, a equipe decidiu realizar uma busca no interior da bolsa, onde encontrou cinco pacotes contendo cocaína, cerca de 4 kg. Ao ser indagada sobre o conteúdo, ela informou que recebeu uma quantia em dinheiro para levar a droga de Rio Branco/AC a Goiânia/GO. Diante dos fatos, tanto o homem quanto a mulher foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. A mochila encontrada com drogas na rodovia foi levada para Polícia Judiciária Civil.

